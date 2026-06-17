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Portugal, Inglaterra y Colombia debutan hoy en el Mundial de Fútbol 2026, los lusos encabezados por su estrella Cristiano Ronaldo van ante la selección del Congo. Uno de los encuentros más esperados del Mundial.

Cristiano espera guiar a su selección a la victoria ante un combinado fuerte como lo es la del Congo. Este partido será a la una de la tarde hora de Venezuela de hoy miércoles 17 de junio, en lo que respecta al Grupo K.

En horas de la madrugada de hoy miércoles, Austria paseó a Jordania en el Grupo J con pizarra de 3×1. Recordemos que este grupo está conformado por Argentina y Argelia que debutaron anoche.

Portugal, Inglaterra y Colombia debutan hoy

Otro de los choques esperados es Inglaterra contra Croacia, un duelo europeo que mostraría la fortaleza inglesa. Croacia es uno de los cuadros históricos que se conoce por ser luchadores en la cancha, ambos pertenecen al Grupo L. Este juego será a las cuatro de la tarde.

A las siete de la noche, Ghana va por la victoria ante la selección de Panamá. Y Colombia debuta a las diez de la noche contra el combinado de Uzbekistán. Se espera mucho de la “Selección” en este Mundial.

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