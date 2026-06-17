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A la altura del puente El Ahorcado una gandola perdió las ruedas traseras en la Autopista Sur, sin dejar lesionados como daños que lamentar. En horas de la tarde, el conductor supo maniobrar el pesado vehículo en la arteria vial.

Al lugar llegaron autoridades viales de Valencia para atender la situación, como para agilizar el tráfico en la autopista. El chuto Iveco color blanco estaba cargado quedando accidentado en el hombrillo.

Gandola perdió las ruedas traseras en la Autopista Sur

Horas más tarde la gandola fue removida del lugar, quedando despejada las vías en ambos sentidos. El hecho vial se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes de junio.

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a los conductores a transitar con mucha responsabilidad como precaución. Cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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