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Capturado por presunto robo y agavillamiento en Valencia

By Redacción Carabobo
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presunto robo y agavillamiento en Valencia
José Gregorio Hernández de 18 años, detenido. Foto: CPNB Carabobo.

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El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de Carabobo informó sobre la captura de un sujeto por presunto robo y agavillamiento en Valencia. Quedando este a la orden del Ministerio Público de la entidad industrial.

En el marco de los dispositivos de seguridad ciudadana impulsados por la Gran Misión Cuadrantes de Paz; funcionarios adscritos a la Estación Policial Parroquial El Socorro del CPNB Carabobo capturaron a un ciudadano solicitado por la justicia en el municipio Valencia.

Capturado por presunto robo y agavillamiento en Valencia

El procedimiento se llevó a cabo durante labores de patrullaje preventivo en la avenida Lara. Al ser verificado ante el sistema SIIPOL, el ciudadano, identificado como José Gregorio Hernández, de 18 años, arrojó una solicitud activa por los presuntos delitos de robo

Como de agavillamiento en la entidad. El CPNB notificó de inmediato a la Fiscalía 23° del Ministerio Público en materia de responsabilidad penal de adolescentes para realizar las actuaciones correspondientes y poner al ciudadano a la orden del tribunal que lo requiere.

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SourceCPNB Carabobo
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