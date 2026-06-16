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En el Municipio Libertador, Parroquia San Agustín, Autopista Gran Cacique Guaicaipuro, sentido Centro, a la altura de Parque Central ocurrió un hecho lamentable. Un motorizado perdió la vida tras chocar y caer al Río Guaire.

Se constató el accidente de tránsito de un vehículo tipo motocicleta, El conductor perdió el control de la unidad e impactó contra un objeto fijo (defensa vial); lo que ocasionó que saliera proyectado y cayera sin signos vitales a las riberas del río Guaire.

Motorizado perdió la vida tras chocar y caer al Río Guaire

El hecho lo informó el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios en sus redes sociales. El cadáver del hombre fue extraído de las aguas del afluente capitalino y llevado a una sede de medicina forense.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC) se desplegaron en el lugar y, mediante la aplicación de técnicas especializadas de rescate, procedieron a la recuperación y extracción del cadáver.

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