Compartir

La Onda Tropical 15 viene avanzando por el oriente venezolano, señaló el informe del clima del INAMEH. Se explicó sobre las lluvias además de tormentas eléctricas que se esperan en las próximas horas.

Esto en el oriente venezolano, y luego en los estados centrales. Dicha onda interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical generando de esta manera áreas nubladas. Como lluvias variables.

En los siguientes estados, zona andina y Zulia, estados centrales como Carabobo, Aragua, Miranda, Caracas y La Guaira. Como en el sur del país, Bolívar, Amazonas además de la región Guayana.

Onda tropical 15

De igual modo, en Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta, Gran Caracas, sur de Aragua, Apure, Barinas, Portuguesa, Guárico, Cojedes, Andes y lago de Maracaibo; en el resto del país, prevalecerá cielo parcialmente nublado.

Se espera que en horas de la noche los mantos nubosos se multipliquen en buena parte del país, generando luego chubascos como lluvias con descargas eléctricas. Más que todo en los estados del sur del país.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas