Compartir

¡MultiMax Mañongo llega este jueves 18 de junio! La multimarca más grande de Venezuela está lista para sorprender al estado Carabobo con más de 10.000 mil metros cuadrados de innovación, trayendo la increíble experiencia de sus inauguraciones: promociones irrepetibles, sorteos, invitados especiales y muchas sorpresas más.

Durante 3 días imperdibles, los visitantes podrán descubrir la última tecnología de las más de 400 marcas nacionales e internacionales de MultiMax. Las puertas se abrirán a partir de las 09:00 a.m., en la sede ubicada en Autopista del Este, vía de servicio Mañongo, municipio Naguanagua.

“Abrir una nueva sede en el estado que nos vio nacer siempre representa una inmensa alegría y, al mismo tiempo, es sinónimo del crecimiento imparable que nos define. Carabobo, estamos listos para vivir junto a ustedes una jornada de primer nivel, y es por eso que los invitamos a ser parte de una inauguración inolvidable, llena de sorpresas y la gran energía que siempre nos define” expresó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de MultiMax y CLX Group.

Reconocido por ser un punto de encuentro entre la vida urbana de Valencia y la naturaleza, Naguanagua destaca por lugares emblemáticos como el Jardín Botánico, Cerro El Café, El Atanacio Girardot, el Salón de la Fama y Museo del Beisbol venezolano, así como numerosas diversas esculturas que se encuentran dispersas a través de la ciudad.

Los precios especiales por la apertura de Multimax Mañongo ya están disponibles en el Instagram oficial de la marca, a través del usuario @multimax. También, no olvides visitar el portal web www.multimax.com.ve, donde hallarás el catálogo de productos disponible en MultiMax Online, con servicio de delivery a nivel nacional.

¡MultiMax Mañongo abre sus puertas!

¡Promociones, invitados especiales, concursos, degustaciones, transmisiones en vivo y más! Prepárate para sorprenderte con la gran inauguración de MultiMax Mañongo.

Durante la apertura de la tienda, podrás encontrar la mejor tecnología de grandes marcas como: CLX, Samsung, LG, JVC, Condesa, Starlink, Frigilux, Kucce, GPlus, Tesla, Electrolux, SJ Electronics, White-Westinghouse, Vetrux, Daewoo Electronics, Oster, Black + Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire, JVC y muchas más, a precios irrepetibles.

Asimismo, podrás compartir momentos únicos con algunos de los influencers más reconocidos del país y las personalidades más emblemáticas de la televisión venezolana. El día jueves visitarán la tienda Diana Silva, José Andrés Padrón, Luis Olavarrieta, Mabel Yeah, María Gabriela Rico, José Ramón Barreto, Karlys Romero, Anmarie Camacho, Nunu El Aridi e Influedsel, quienes darán la bienvenida a los primeros clientes.

Por su parte, el día viernes 19 de junio, Fernanda Zabian, Leonardo Villalobos, Dariana Alvarado, Adriana Marval, Gemeli Pinto, Kelly Parra darán un recorrido por la tienda con juegos y dinámicas especiales para los asistentes del segundo día.

Mientras que, el sábado 20 de junio, visitarán la tienda: Roxana Diaz, Carlos Guillermo Haydon, Isabella Rodríguez, Endrina Yepez, Mario Bruno, Alejandra Conde, Gregorio Rojas y Sabrina Veris, quienes llevarán un día lleno de sonrisas a los compradores.

Además, no te puedes perder la activación del famoso Ciclón de Premios de MultiMax, divertida y esperada dinámica donde podrás participar por premios imperdibles en artículos de las diferentes marcas presentes en los pisos de venta de la multimarca.

¡Aprovecha tu cupo CrediMax!

Si eres cliente CrediMax o CrediMax Premium, esta es tu oportunidad para adquirir la mejor tecnología de MultiMax a los precios que solo ocurren en las inauguraciones de MultiMax. Adquiere tus productos favoritos y realiza un Pronto Pago a través de la app PriorityMax para participar en el concurso de junio de más de 200 ganadores para usuarios CrediMax.

Entre los premios imperdibles por los que estarás concursando, se encuentran: Un carro 0 KM, 3 motocicletas 0 KM, 5 viajes todo incluido a Margarita, 10 antenas Starlink y mucho más.

Recuerda que cada dólar adelantado en el pago de tus cuotas CrediMax y CrediMax Premium equivale a un boleto en este concurso que MultiMax realiza cada mes.

¡Las mejores marcas en 1 solo lugar!

Con más de seis años apostando por el crecimiento de Venezuela, MultiMax es la multimarca líder en tecnología del país.

Actualmente, la compañía fundada por Nasar Dagga cuenta con presencia en 22 regiones de todo el territorio nacional, incluido los estados: Carabobo, Miranda, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Yaracuy, Trujillo, así como la ciudad de Caracas.

Descubre las mejores promociones de la multimarca más grande del país a través de su portal oficial, www.multimax.com.ve, así como en redes sociales, @multimax, donde día a día se publica la información más actualizada, productos, aperturas y novedades de Multimax en Venezuela.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas