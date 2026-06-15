Compartir

¡MultiMax anunció a los nuevos ganadores de su concurso con CrediPuntos! Durante una transmisión desde su Instagram oficial (@multimax), la multimarca líder de Venezuela premió la fidelidad de sus usuarios CrediMax y CrediMax Premium.

El live comenzó exactamente a las 2:00 p.m. este viernes 12 de junio, conducido por el reconocido presentador e imagen de MultiMax, José Andrés Padrón, quien reveló la lista de ganadores de los más de 200 premios que la multimarca reparte cada mes entre los clientes que realizan un pronto pago de sus cuotas CrediMax y CrediMax Premium.

Entre los obsequios esperados de esta lista, se encuentran: un carro 0 KM, tres motocicletas 0 KM, cinco viajes todo incluido a Margarita, diez antenas Starlink, además de una amplia gama de electrodomésticos de alta tecnología, disponibles en las tiendas MultiMax de todo el país.

“¡Muchas gracias a todos los que participaron! Nos llena de una profunda alegría celebrar la confianza de quienes eligen a MultiMax y cambiar sus vidas a través de premios increíbles que combinan bienestar e innovación. Como siempre, seguiremos apostando por brindarle a las familias venezolanas las mejores experiencias, es por eso que los invitamos desde ya a seguir sumando CrediPuntos para el próximo concurso” expresó Nasar Ramadan Dagga, CEO de MultiMax.

En este sentido, Nasar Dagga recordó a los venezolanos que, desde el pasado viernes, cada pago anticipado de sus cuotas CrediMax y CrediMax Premium contará para la próxima edición del concurso de CrediPuntos. Los ganadores serán anunciados en la cuenta de Instagram @multimax este próximo mes de julio de 2026.

Concurso CrediPuntos: El carro de MultiMax ya tiene dueño

Durante la transmisión en vivo de @multimax, se reveló a Aleska Pacheco, como la ganadora del carro 0 KM de esta edición del concurso con CrediPuntos.

El vehículo en cuestión se trata de un moderno Toyota Agya en color blanco, el cual estuvo en exhibición durante los días previos en los espacios de MultiMax Valencia, en la avenida Bolívar Norte (cruce con calle 137-A, frente al CC La Galería, estado Carabobo).

Además, se anunciaron a Dennys Ostos, Jesús Torres y Edgar Villarroel como los ganadores de las tres motocicletas nuevas. Aracelis Zamora, Katherin Mejias, Miguel Castellano, Tomas Ray y Enhinger Pérez obtuvieron los cinco viajes a Margarita todo incluido para dos personas, mientras que, por su parte, Renne Navarro, Digna Rodriguez, Leyda Rivero, Dikys Bracho, Diojana Soto, Yngrid Ramires, Albanis Urbano, Oscar Guillen, Rodolfo Vllarroel y Nayely Pérez.

“Nuestra misión en MultiMax es seguir premiando la constancia de nuestra comunidad mediante los CrediPuntos. Queremos incentivar a los ciudadanos a ver cada abono mensual como una llave para alcanzar sus metas personales y equipar sus hogares con la tecnología global más avanzada”, puntualizó Nasar Dagga Mujamad.

¿Cómo opera el sistema de CrediPuntos?

CrediPuntos es un beneficio exclusivo para clientes CrediMax y CrediMax Premium. Su funcionamiento es completamente digital: cada vez que un usuario realiza un pronto pago de sus cuotas, suma CrediPuntos instantáneamente a través de la App PriorityMax.

Cada dólar adelantado se convierte automáticamente en un CrediPunto. Mientras más puntos hayas acumulado durante el mes ¡mayores son tus posibilidades de llevarte a casa alguno de los extraordinarios premios de MultiMax!

Entre los más 200 premios por los que estarás participando en el concurso mensual de CrediPuntos están: un carro 0 KM, tres motocicletas, cinco viajes todo incluido para dos personas con destino a Margarita, así como una gran variedad de productos para el hogar, desde 10 antenas de Starlink, 10 neveras de última generación, 10 lavadoras, 10 congeladoras, 10 cocinas y muchas sorpresas más.

Los usuarios pueden revisar puntos y monitorear el estatus de su cuenta directamente desde la App PriorityMax, disponible en Google Play y App Store. Asimismo, mantente atento al Instagram oficial de MultiMax, donde se anunciarán mes a mes a los ganadores del próximo mes del concurso con CrediPuntos.

¡Sé parte de CrediMax y CrediMax Premium!

Los interesados en ser parte de este club de afiliados y participar en los próximos sorteos de CrediPuntos pueden solicitar su ingreso en caja, dentro de cualquiera de las sucursales de MultiMax en todo el país. Los usuarios pueden elegir entre la afiliación CrediMax ($20 anuales a tasa BCV) o CrediMax Premium ($40).

Además, puedes adelantar tu registro descargando la aplicación PriorityMax. Instala la app, sigue las instrucciones en pantalla y termina tu registro en tu tienda MultiMax más cercana. Al terminar, ganarás acceso inmediato a todas las ventajas exclusivas que te ofrece la multimarca.

En este sentido, el empresario venezolano, Nasar Ramadan Dagga Mujamad, recuerda a los usuarios de CrediMax y CrediMax Premium que su membresía es de uso personal e intransferible, por lo que solo el propietario puede aprovechar de las ventajas de su suscripción.

¡Las Mejores Marcas en 1 Solo Lugar!

Con más de seis años apostando por el crecimiento de Venezuela, MultiMax es la multimarca líder en tecnología del país. Actualmente, la multimarca fundada por Nasar Dagga cuenta con operaciones en 22 regiones del territorio nacional, abarcando estados como: Carabobo, Miranda, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Yaracuy, Trujillo, así como la ciudad de Caracas.

Para más información sobre los CrediPuntos y el concurso mensual de los más de 200 productos de MultiMax, sigue las redes sociales oficiales de la multimarca como @multimax en Instagram. Asimismo, visita el portal web www.multimax.com.ve, donde podrás encontrar la mejor innovación a precios especiales que se actualizan cada semana.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas