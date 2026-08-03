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La Autoridad Nacional de Protección Civil de Portugal desplegó más de 900 efectivos para combatir un devastador incendio forestal en el noreste.

Un operativo de emergencias atiende el siniestro que arrasó 15 mil hectáreas en el noreste del país europeo este fin de semana.

Incendio forestal en Portugal

El voraz fuego provocó además, la evacuación preventiva de varias comunidades locales así como las cifras de 61 personas fallecidas y 59 heridas, según BBC.

Los organismos de rescate mantendrán labores continuas de enfriamiento en los puntos críticos para evitar la reactivación del siniestro en la masa forestal.

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