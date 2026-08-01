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La selección de fútbol femenina de Venezuela consiguió este viernes 31 de julio su segunda victoria consecutiva en los Juegos Centroamericanos.

Las Vinotinto vencieron 2-0 al conjunto de El Salvador consolidándose en el primer lugar de la tabla general.

Venezuela Fútbol Femenino en los Centroamericanos

El encuentro disputado en el Estadio Cibao permitió al conjunto criollo afianzarse en la cima del Grupo B acumulando seis puntos en el certamen.

Las criollas dominaron las acciones del compromiso deportivo mostrando solvencia táctica para mantener su arquería invicta durante las dos jornadas disputadas.

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El combinado nacional continuará su participación en los Juegos Centroamericanos buscando sellar su pase definitivo hacia la siguiente fase del torneo.

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