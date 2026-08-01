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Descubren canción inédita de John Lennon de 1965

By Lubin Molero
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Canción inédita de John Lennon
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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IOTA Latino
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Una canción inédita de John Lennon fue descubierta recientemente en sus archivos personales para ser lanzada oficialmente el próximo mes de octubre.

La grabación casera titulada Little Girl saldrá a la luz pública dentro de una edición especial del histórico álbum Rubber Soul.

Canción inédita de John Lennon

El hallazgo musical estuvo a cargo de su hijo Sean Lennon quien entregó el material grabado en 1965 al productor Giles Martin.

La composición presenta un estilo acústico e íntimo donde la voz del artista británico destaca acompañada únicamente por su guitarra acústica.

El lanzamiento especial ofrecerá a los fanáticos una mirada exclusiva sobre el proceso creativo del músico durante su etapa con The Beatles.

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