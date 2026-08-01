Una canción inédita de John Lennon fue descubierta recientemente en sus archivos personales para ser lanzada oficialmente el próximo mes de octubre.
La grabación casera titulada Little Girl saldrá a la luz pública dentro de una edición especial del histórico álbum Rubber Soul.
Canción inédita de John Lennon
El hallazgo musical estuvo a cargo de su hijo Sean Lennon quien entregó el material grabado en 1965 al productor Giles Martin.
La composición presenta un estilo acústico e íntimo donde la voz del artista británico destaca acompañada únicamente por su guitarra acústica.
El lanzamiento especial ofrecerá a los fanáticos una mirada exclusiva sobre el proceso creativo del músico durante su etapa con The Beatles.
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