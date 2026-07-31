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Una niña argentina desparecida desde 2023 fue encontrada en Barinas, luego de una intensa investigación. La pequeña de cinco años estaba en el estado de la región llanera, dijo la Justicia Federal Argentina.

En la investigación estuvieron autoridades, argentinas, venezolanas e Interpol. En agosto de 2023 el padre de la menor interpuso una denuncia, por desaparición de su pareja en Santa Fe, Argentina.

Desde el año 2024 comenzaron las investigaciones del caso para dar con el paradero de la menor y de su hija. Luego de estas averiguaciones ambas fueron localizadas en la entidad llanera venezolana.

Niña argentina desaparecida desde 2023 encontrada en Barinas

La mujer, cuya identidad no se ha dado a conocer por las autoridades, está señalada de cometer un delito de sustracción. Además de retención como ocultamiento de la menor de edad.

La dama podría enfrentar una condena de 5 a 15 años por llevarse a su hija y no informar al padre. Una persona habría informado a las autoridades sobre el paradero de la mujer de nacionalidad argentina con su hija en Venezuela.

En las investigaciones estuvieron el Ministerio Público, Fiscalía Séptima con competencia en protección de menores del estado Barinas. La niña se encontraba en una situación vulnerable, se espera por su regreso a Argentina.

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