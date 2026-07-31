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El precio del dólar BCV hoy 31 de julio de 2026, la divisa se encuentra en la banda de los 740 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este viernes la tasa del BCV será de 746,62 bolívares y el euro en 858,98 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro se mantiene en 4.053,11 dólares para hoy. Este indicador ha mostrado bajas en su costo en las últimas semanas. Veremos ahora como le va en el mes de agosto de 2026.

El precio del petróleo se mantiene en una leve alza, el crudo se mantiene en un costo de 85,31 dólares. El conflicto de Estados Unidos con Irán mantiene el petróleo en alza, conflicto que lleva bastante tiempo.

Se mantiene en recuperación el precio del bitcoin, el cual registra hoy un precio de 64.196,17 dólares, se sigue acercando a los 66 mil dólares. Este es uno de los indicadores más consultados en los últimos días.

Dólar BCV hoy 31 de julio de 2026, Superintendente del Seniat se reunió con empresarios

El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Román Maniglia, se reunió en esta oportunidad con representantes gremiales del sector empresarial privado para avanzar en procesos de reformas del sistema tributario nacional.

A través de sus redes sociales oficiales, Maniglia explicó que la reunión estuvo enmarcada en los objetivos actuales del Seniat en cuanto a modernización, digitalización y automatización del sistema tributario.

«Compartimos la visión de un sistema tributario eficiente, que mediante el uso de las tecnologías de punta, permita la simplificación de los trámites, la formalización de la amplia base de contribuyentes y de la eficiencia en los mecanismos de recaudación mediante la sinceración que permitirá una nueva arquitectura de interconexión con todos los actores que intervienen en el ecosistema», explicó.

En la reunión estuvieron presentes los representantes de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras), el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), entre otros gremios empresariales del país.

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