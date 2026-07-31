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Funvisis reportó sismos en estas zonas del país hoy viernes 31 de julio de 2026. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas informó a las 8:37 de la mañana de un sismo en Morón, estado Carabobo.

El mismo tuvo una magnitud de 2.5 de escala de momento y de 1-4 de profundidad. Con epicentro a 36 kilómetros al noreste de Morón.

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Los sismos que se han reportado han sido en el estado Sucre, además del estado Falcón como en el estado Zulia. De los tres temblores detectados, uno solo alcanzó la magnitud 3, dijo Funvisis en el reporte.

Funvisis reporto sismos en Morón estado Carabobo

A las 12:46 minutos de la medianoche, Funvisis reportó un temblor de 2.7 de magnitud de momento. Además de 35.3 kilómetros de profundidad, con un epicentro de 18 kilómetros al noreste de San Juan de Los Cayos en Falcón.

Un sismo de magnitud 3.2 reportó Funvisis en el estado Zulia, a las 2:41 de la madrugada, con una profundidad de 3.2 kilómetros. Este tuvo un epicentro de 44 kilómetros al este de Bachaquero.

En el oriente del país, Funvisis reportó un movimiento telúrico de 2.8 y profundidad de 19.2 kilómetros. Con un epicentro de 52 kilómetros al norte de Güiria en el estado Sucre.

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