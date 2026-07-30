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Funcionarios adscritos al Servicio de Investigación Penal (SIP) de Polimaracaibo aprehendieron a la presunta encargada de una empresa de financiamiento de motocicletas. Tras recibir una denuncia por el delito de estafa continuada que habría afectado a decenas de ciudadanos en Maracaibo.

Las investigaciones se iniciaron luego de que un ciudadano acudiera al despacho del SIP-Norte para denunciar que, tras cancelar la totalidad de un contrato de financiamiento suscrito; en julio de 2024 por un monto de 1.335 dólares, no recibió la motocicleta.

La entrega de la misma estaba prevista para el 29 de julio de 2026. En atención a la denuncia, la comisión policial se trasladó hasta las oficinas de la empresa BISERCA, ubicadas en la avenida Bella Vista entre calles 83 y 84.

Empresa de financiamiento de motocicletas

Durante la inspección, los funcionarios fueron abordados por varios ciudadanos que manifestaron haber sido víctimas de la misma modalidad. Como parte de las diligencias de investigación, se realizó una inspección dentro del establecimiento.

En el mismo fueron localizados expedientes de clientes con pagos culminados desde el mes de abril sin que recibieran los vehículos adquiridos. Ante los elementos recabados durante la actuación, los funcionarios procedieron a la aprehensión de una mujer.

Esta quedó identificada como Natacha Valentina Abad Malavé, de 31 años de edad, quien se desempeñaba como encargada del establecimiento. Asimismo, las víctimas acudieron voluntariamente a la sede del Servicio de Investigación Penal para formalizar sus denuncias.

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