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Un incendio en un centro comercial en Margarita fue reportado desde horas de la madrugada. En el centro comercial Los Cedros fuertes llamas han causado daños severos, mientras los bomberos tratan de sofocar dicho incendio.

Las voraces llamas han estado consumiendo parte de las paredes y techos del centro comercial ubicado entre las intersecciones de las avenidas Raúl Leoni y Bolívar. Esto en el municipio Mariño en Nueva Esparta.

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Incendio en un centro comercial en Margarita

Hasta ahora indican que el incendio pudo haber sido causado por un corto circuito. Afectando varias de las tiendas que hay en el establecimiento comercial. Los bomberos mantienen labores de refrescamiento.

Las tiendas que más daños tendrían son Oh Guao, como Mister Price y Día Loco. El centro comercial es uno de los más concurridos por los turistas de la Isla de Margarita. Se espera por un informe detallado de los bomberos.

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