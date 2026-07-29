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Un sujeto quedó detenido por falsificar seguros RCV en el estado Monagas. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico a través de sus redes sociales. Quedando el sujeto a la disposición del Ministerio Público.

Comisiones de la Delegación Municipal Maturín, tras un amplio proceso de investigación, realizaron la detención de Constantino José Osuna Meneses (27); en el sector Centro, parroquia San Simón, municipio Maturín, estado Monagas, por falsificación de documentos.

Falsificaba seguros de RCV y quedó detenido por el CICPC

Tras diversos trabajos de campo, se pudo conocer que, el detenido se encargaba de falsificar seguros de responsabilidad civil, utilizando el nombre, el rif y la imagen de una reconocida empresa, a fin de obtener un lucro ilícito. Siendo aprehendido y puesto a la orden del Ministerio Público.

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