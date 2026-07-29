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El cantante Amilcar Boscán demandó a Willie Colón por las regalías de varios temas. El músico venezolano y exintegrante de Guaco trabajó en composiciones para Colón. Incluso ambos cantan el tema “Los Olores Del Amor” a dúo.

Boscán luego de varios años introdujo una demanda donde alega sus derechos y el pago de al menos 300 mil dólares. Uno de los temas es “Talento de Televisión”, canción que le dio a Colón mucha fama pero es del venezolano.

De igual modo, en el catálogo del mismo, Colón aparece como compositor del tema, cuando el criollo fue el que la compuso. Dicha demanda fue introducida esta semana, por el músico venezolano.

Cantante Amilcar Boscán demandó a Willie Colón

Boscán dejó a Guaco en 1984 luego de ser el vocalista principal de la llamada “Súperbanda de Venezuela”. En 1992 llegó al tope de las listas musicales con el tema “Los Olores del Amor”.

Tema que gusta mucho a la comunidad salsera mundial y aun suena en discotecas y emisoras del mundo. Boscán espera por la respuesta por parte de la empresa de Willie Colón para su pago.

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