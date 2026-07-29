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El jefe de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, Tarek William Saab, lideró un despliegue integral en el campamento transitorio del Liceo José Ávalos, ubicado en la parroquia El Valle, actividad que tuvo el propósito de brindar acompañamiento espiritual, cultural y material a las familias que se encuentran allí tras los sucesos naturales del pasado mes de junio.

Durante la jornada, el poeta Saab enfatizó que el equipo promotor de la Gran Misión trabaja de la mano con la presidenta (e) Delcy Rodríguez para restituir la paz y los medios de vida de los afectados.

El despliegue contó con la participación de destacados referentes de la cultura venezolana, como Francisco Pacheco, Iván Pérez Rossi, Luisana Pérez, Javier Marín y Ana Cecilia Loyo, quienes ofrecieron alegría a través del arte, enfocándose especialmente en la atención de los niños y niñas.

El poeta Tarek William Saab recordó que esta visita coincide a un mes del «doble terremoto» del 24 de junio, un evento que calificó como uno de los más dramáticos de la historia moderna debido a la ocurrencia consecutiva de dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 con apenas segundos de diferencia.

Gran Misión Viva Venezuela visitó campamento transitorio José Ávalos en El Valle

Saab también comparó la magnitud del desastre con el terremoto de Pakistán en 2005, refiriendo que los hechos del 24 de junio fueron más terribles por ser un doblete sísmico, agregando que la respuesta del Estado venezolano fue inmediata y admirable para rescatar vidas de entre los escombros, refiere la nota de prensa del ente.

Como parte de la asistencia, se realizó la entrega de donativos de ropa, alimentos y medicinas. Saab informó que, paralelamente a las labores de remoción de escombros y atención médica, el Gobierno Bolivariano ya ha entregado centenares de viviendas y mantiene programada la adjudicación de miles más para los compatriotas damnificados.

Por su parte, Aracelis García, integrante del equipo promotor de la Gran Misión, recalcó con estas visitas se busca la reconstitución de la cultura. «No basta solamente con edificar con cemento, también hay que edificar desde lo espiritual», señaló.

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