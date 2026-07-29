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Zinedine Zidane asume como seleccionador de Francia

By Lubin Molero
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Zinedine Zidane entrenador de Francia
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Zinedine Zidane asumió oficialmente como nuevo entrenador de la Selección de Francia en reemplazo de Didier Deschamps firmando un contrato a largo plazo.

El estratega galo firmó contrato hasta el Mundial 2030.

Zinedine Zidane entrenador de Francia

Zidane confesó haber rechazado múltiples ofertas de clubes internacionales durante los últimos cuatro años esperando pacientemente la oportunidad con el conjunto nacional.

El presidente federativo Philippe Diallo oficializó el nombramiento marcando el regreso de la leyenda gala tras veinte años de su retiro internacional.

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