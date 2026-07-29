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Funcionarios de la Policía Muicipal de Naguanagua detuvieron a un ciudadano señalado por agredir físicamente a su expareja y amenazar a una menor de edad.

El hecho ocurrió dentro de la comunidad Altos del Café donde el agresor bajo efectos del alcohol atacó a la víctima causándole heridas sangrantes.

Detenido por agredir a su expareja en Naguanagua

Durante la agresión el sujeto amenazó la integridad de una menor de nueve años antes de huir por la intervención oportuna de los vecinos.

Las comisiones desplegaron un operativo efectivo logrando la detención del agresor quedando puesto a la orden del Ministerio Público para su juzgamiento.

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