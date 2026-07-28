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El futbolista español Marc Cucurella cumplió la promesa de tatuarse la cara de su entrenador si ganaban el Mundial de Fútbol.

El jugador cumplió su palabra tras la consagración del conjunto ibérico plasmando el rostro de Luis de la Fuente, «seleccionador de España» en su propia piel.

Marc Cucurella cumple promesa

La imagen del diseño se volvió viral rápidamente en redes sociales generando miles de comentarios positivos entre los seguidores del deporte rey.

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El carismático defensor demostró su compromiso absoluto con el estratega que lideró al combinado nacional hacia la consecución de la copa planetaria.

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