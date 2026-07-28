Compartir

La Vinotinto femenina oficializó la convocatoria de jugadoras que afrontarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana.

El estratega Ricardo Belli seleccionó un grupo equilibrado de veinte atletas para medirse en la fase inicial ante Costa Rica y El Salvador.

Convocatoria de La Vinotinto para los juegos Centroamericanos

La delegación criolla debutará el próximo miércoles 29 de julio ante la representación costarricense buscando sumar puntos fundamentales dentro del exigente grupo A.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Femenino FVF (@femeninofvf)

El cuerpo técnico combinó futbolistas de jerarquía internacional junto a jóvenes promesas para pelear por los primeros lugares del torneo continental.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Valencia: Motorizado resulta herido tras colisión en autopista