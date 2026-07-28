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Esta es la convocatoria de «La Vinotinto» para los Centroamericanos

By Lubin Molero
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Convocatoria de La Vinotinto para los juegos Centroamericanos
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La Vinotinto femenina oficializó la convocatoria de jugadoras que afrontarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana.

El estratega Ricardo Belli seleccionó un grupo equilibrado de veinte atletas para medirse en la fase inicial ante Costa Rica y El Salvador.

Convocatoria de La Vinotinto para los juegos Centroamericanos

La delegación criolla debutará el próximo miércoles 29 de julio ante la representación costarricense buscando sumar puntos fundamentales dentro del exigente grupo A.

 

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El cuerpo técnico combinó futbolistas de jerarquía internacional junto a jóvenes promesas para pelear por los primeros lugares del torneo continental.

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