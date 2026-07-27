Compartir

Un motorizado resultó herido este lunes 25 de julio, tras un choque por la parte trasera contra una camioneta marca Chevrolet Silverado vía Tocuyito.

El accidente ocurrió a la altura de la autopista Troncal tres, provocando un despliegue de emergencia en la referida arteria vial.

Choque con motorizado herido vía Tocuyito

El ciudadano presentó politraumatismo generalizado. Siendo atendido en el sitio por paramédicos que lograron su estabilización previa al traslado hospitalario correspondiente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de INVIALCA | Gestión #Lacava (@invialca)

Los paramédicos ingresaron de urgencia al herido al Hospital Central de Valencia, mientras las autoridades mantenían un cierre parcial para despejar la vía rápida.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Taekwondo venezolano rompe sequía de medallas doradas