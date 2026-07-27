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Una colisión de vehículos en la Autopista del Este reportaron en el distribuidor Las Chimeneas hace minutos hoy lunes 27 de julio de 2026, sentido a Lomas del Este. Este hecho vial involucró a una camioneta pick up color blanca.

Además de un vehículo sedan, los cuales ocuparon el cenal lento y el hombrillo de dicha arteria vial. El hecho dejó retención vehicular en la vía, el equipo de Operaciones del Instituto de Vialidad del estado Carabobo estuvo en el lugar.

Colisión de vehículos en la Autopista del Este

Este accidente de moto se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en las últimas semanas. Es por ello que desde #N24Carabobo hacemos el llamado a manejar con mucha prudencia en las vías carabobeñas como del país.

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