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El precio del dólar BCV hoy 27 de julio de 2026 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 730 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este lunes, el valor del dólar será de 742,22 bolívares y el euro en: 844,21 bolívares.

La onza de oro se ha mantenido en la actualidad a la baja, y ha perdido terreno en las últimas semanas. Hoy la onza tiene un costo de 4.0393,03 dólares, este indicador había estado cercano a los cinco mil dólares en mayo.

De igual manera, ha ocurrido con el precio del barril de petróleo, teniendo hoy un precio de 97,21 dólares. Desde la semana pasada con el conflicto entre Irán y Estados Unidos se mantiene en alza este indicador.

El bitcoin por su parte se ha mantenido con tendencia a la baja en la última semana y entre ayer y hoy ha perdido cerca de mil dólares. Registrando hoy un osto de 65.144,82 dólares. Veremos cómo estará en las próximas horas.

Dólar BCV hoy 27 de julio de 2026, siguen inspecciones luego de los terremotos

Al cumplirse un mes de los movimientos sísmicos registrados el pasado 24 de junio, el ingeniero Rafael Argotti, miembro de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), dijo que las brigadas profesionales de esta institución han realizado más de 8.000 inspecciones técnicas de las edificaciones dañadas en el Distrito Capital.

Las evaluaciones realizadas por las brigadas profesionales del CIV, tienen como objetivo determinar la habitabilidad de los inmuebles, identificar fallas críticas y ofrecer recomendaciones técnicas a las comunidades y autoridades locales para mitigar vulnerabilidades.

Argotti destacó la labor voluntaria y técnica del gremio de ingenieros y subrayó que el monitoreo se intensificará en las zonas que presentan mayor densidad poblacional y estructuras de mayor antigüedad dentro de la capital.

El directivo del CIV calificó este primer balance como “sumamente positivo” sobre el despliegue técnico y voluntario de sus miembros en la evaluación de las estructuras afectadas.

Igualmente, resaltó que la respuesta ante la contingencia ha permitido a la institución gremial de los ingenieros —que cuenta con 165 años de fundada— reafirmar su rol histórico como asesor del Estado venezolano y guardián del interés público.

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