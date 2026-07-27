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Un hombre quedó lesionado en Naguanagua tras ser arrollado por una moto, el hecho ocurrió en la avenida Valencia de ese municipio. La información la dio a conocer el Grupo de Rescate Naguanagua.

Testigos del hecho enseguida reportaron la novedad a los números de emergencia del estado Carabobo tanto el 911 como el 171. Miembros del Grupo de Rescate atendieron la situación presentada con la persona arrollada.

Hombre lesionado en Naguanagua tras ser arrollado por una moto

El hombre recibió atención prehospitalaria tras ser embestido por una moto este presentó escoriaciones múltiples además de traumatismos. Siendo trasladado a un centro de salud cercano por una ambulancia del 0800Bigote.

Este accidente de moto se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en las últimas semanas. Es por ello que desde #N24Carabobo hacemos el llamado a manejar con mucha prudencia en las vías carabobeñas como del país.

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