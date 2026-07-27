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Las efemérides de hoy 27 de julio nos recuerdan que se celebra el Día Internacional del Perro Callejero. Esta fecha fue instaurada desde el año 2008. La iniciativa surgió en América del Sur, específicamente en Santiago de Chile, con el objetivo de concienciar sobre la situación de los perros abandonados y promover su adopción.

Se crea el Departamento de Estado de los Estados Unidos (1789). Es el departamento ejecutivo federal responsable de las relaciones internacionales y de la política exterior de Estados Unidos, equivalente a los Ministerios de Asuntos Exteriores de otros países.

Muere Pablo Morillo (1837) Militar español, conocido como el león de Sampayo o el pacificador. Se destacó en las guerras contra la Francia revolucionaria, el Imperio británico y en las hispanoamericanas, especialmente en Venezuela y la Nueva Granada.

La revista Billboard publica su primer listado de popularidad musical (1940). Este listado, conocido como National List of Best Selling Retail Records, marcó el inicio del seguimiento nacional de ventas de discos en Estados Unidos.

Efemérides de hoy 27 de julio

Nace Henry Rodríguez (1956) Actor, productor, humorista y músico venezolano, conocido por sus distintos personajes en programas de comedia, como Navarrete; El Llanero, Ay, me rayé, entre otros.

El Palacio Arzobispal de Caracas es declarado Monumento Histórico Nacional por su valor arquitectónico y patrimonial (1978). Se encuentra entre las esquinas de Gradillas a Monjas, frente a la plaza Bolívar, en el centro histórico y fue construido en 1637.

El abogado, político y filántropo sudafricano Nelson Mandela visita a Venezuela como parte de una gira por Europa, el Caribe y América del Sur (1991). Procedente de Cuba, llega a Maiquetía para una visita de tres días, recibiendo una calurosa bienvenida.

Muere Carmen Victoria Pérez (2019) Animadora y locutora venezolana, conocida como la flaca o la dama de la televisión. Inició su carrera en la televisión como bailarina en el programa de Renny Ottolina.

Muere Carlos Cruz-Diez (2019) | Artista plástico venezolano, reconocido como uno de los más influyentes del arte cinético del siglo XX. Su obra cambió la forma de entender el color en el arte, al mostrarlo como un elemento autónomo que, según la luz y la posición del espectador.

Día Nacional del Bibliotecólogo y Archivólogo.

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