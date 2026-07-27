Compartir

El punto más profundo del Mar Caribe en Venezuela es la fosa de Cariaco. La cual alcanza una profundidad máxima registrada de unos 1.435 metros (4.708 pies). Esta es muy conocida por pescadores y navegantes del oriente venezolano.

Ubicación: En la costa oriental del país, situada entre la península de Araya / Cumaná (estado Sucre) y Cabo Codera (estado Miranda), extendiéndose hacia la Isla de La Tortuga en el espacio que corresponde a Venezuela.

Punto más profundo del Mar Caribe en Venezuela

Profundidad máxima: 1.435 metros en su centro.

Medidas: Unos 160 kilómetros de largo y 70 kilómetros de ancho.

Característica principal: Funciona como una cuenca anóxica, lo que significa que sus aguas profundas no se mezclan con las superficiales y carecen por completo de oxígeno y luz.

(Nota: El punto más profundo de todo el mar Caribe a nivel general es la Fosa de las Caimán, con más de 7.600 metros, pero dentro de la zona marítima venezolana la depresión principal es la de Cariaco).

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas