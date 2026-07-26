Un derrumbe de tierra registrado en el sector La Soledad dejó incomunicadas las vías que conectan a los estados Barinas y Mérida.
Las fuertes precipitaciones provocaron la caída de vegetación y rocas pesadas obstaculizando por completo el paso vehicular en la carretera local.
Derrumbe incomunicados a Barinas y Mérida
Autoridades de la zona activaron un plan de contingencia preventivo para restringir el acceso automotor y proteger a todos los conductores del sector.
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Efectivos de Protección Civil junto a maquinaria pesada ejecutan las labores correspondientes para despejar la importante arteria vial en las próximas horas.
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