Kazajistán completó exitosamente el primer vuelo de prueba para un taxi aéreo para pasajeros en las instalaciones de su ciudad capital.
La moderna aeronave eléctrica de despegue vertical posee la capacidad para transportar un piloto junto a cinco pasajeros en ruta.
Prueba de taxi aéreo en Kazajistán
Así mismo, el prototipo alcanza velocidades de doscientos kilómetros por hora con un rango de autonomía cercano a los doscientos kilómetros recorridos.
Especialistas destacan el rápido avance del proyecto tecnológico que requirió tan solo 18 meses para concretar su primera prueba oficial.
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