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Un ataque armado cobró la vida de tres ciudadanos de nacionalidad venezolana durante la noche de este viernes 24 julio, en las afueras de una barbería, situada en la calle Salvador Allende de la urbanización Villa Victoria, en el distrito limeño de Surquillo, Lima. El suceso ocurrió a la altura de la cuadra 8 de la avenida Tomás Marsano, cerca de un conocido centro comercial.

Asesinan a tres venezolanos en Perú

Según los informes preliminares de la Policía Nacional del Perú (PNP), las víctimas mortales corresponden a dos primos hermanos y a un amigo cercano de ambos. Si bien los tres hombres permanecían en la vía pública, frente al establecimiento donde laboraban, dos sujetos armados descendieron de una camioneta y descargaron múltiples disparos a quemarropa contra ellos. Tras ejecutar el ataque, los criminales abordaron nuevamente el vehículo y huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Por su parte, los vecinos de la zona y los familiares de los jóvenes intentaron brindarles los primeros auxilios de inmediato. Sin embargo, la gravedad de las heridas provocó la muerte instantánea de los tres venezolanos en el sitio.

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