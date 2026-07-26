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En nombre del Gobierno de Venezuela y los habitantes de este país, el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, expresó este sábado 25 de julio, su solidaridad con las poblaciones que han resultado afectadas en España y Francia por el embate de los voraces incendios forestales.

En una publicación en redes sociales, el diplomático señaló que la situación ha «obligado a decenas de miles de personas a evacuar sus hogares», razón por la que «acompañamos a todas las comunidades afectadas y expresamos nuestro reconocimiento a los equipos de emergencia que, con valentía y dedicación, trabajan incansablemente para proteger vidas, contener el avance del fuego y asistir a la población».

Los incendios en España y Francia han dejado más de 250 mil evacuados y miles de hectáreas arrasadas, siendo las comunidades más afectadas Madrid y Ávila de España, mientras que en Francia los focos se concentran en Gironda.

Los lazos entre Caracas y Madrid han estado marcados históricamente por muestras recíprocas de solidaridad, acogida y apoyo mutuo.

Recientemente, este apoyo quedó de manifiesto tras el doble sismo que sacudió al país, en el que la respuesta española se concretó con el envío de ayuda humanitaria, brigadas de rescate, apoyo logístico y suministros médicos esenciales.

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