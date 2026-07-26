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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), reportó en su último boletín la presencia de lluvias y chubascos en gran parte de Venezuela para este domingo 26 de julio.

De acuerdo con el Inameh, el paso de la onda tropical Nro. 30 altera el clima en el territorio nacional con abundante nubosidad desde la mañana en estados del centro, occidente y sur del país.

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Onda tropical 30

Durante la tarde y la noche las precipitaciones ganarán intensidad con descargas eléctricas en múltiples regiones. Las autoridades recomiendan tomar previsiones ante el mal tiempo en gran parte de las zonas urbanas y rurales del territorio venezolano.