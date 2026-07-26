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Funvisis reportó sismo sentido en La Guaira este domingo 26-Jul

By Redacción Noticias24Carabobo
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sismo de magnitud 5 en Texas - Sismo sentido en La Guaira

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Redacción Noticias24Carabobo
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La mañana de este domingo, 26 de julio, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) emitió el reporte oficial de un nuevo sismo sentido a las 10:18 a.m.

De acuerdo con el reporte oficial, el temblor de magnitud 3.3 tuvo una profundidad de 1.7 kilómetros y una localización fijada a 27 kilómetros al al oeste de La Guaira y a 30 kilómetros al noroeste de Caracas.

 

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Sismo sentido en La Guaira

El epicentro del sismo se ubicó en las coordenadas 10.600 N -67.172 O. El mismo se suma a los eventos sísmicos reportados en las últimas horas.

Usuarios en redes sociales confirmaron la percepción del movimiento telúrico en diferentes puntos de Caracas y la zona costera.

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Funvisis reportó sismo de 3.2 en Puerto La Cruz

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