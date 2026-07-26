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El gobierno de Carabobo en articulación con el Ejecutivo Nacional mediante el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), logró el exitoso despliegue en la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera (CHET), con la instalación gratuita de generadores de impulsos cardíacos en el marco del «Programa Nacional de Marcapasos», parte del Plan Por la Salud y la Vida que cubre procedimientos como cateterismos y la colocación de dispositivos sin costo alguno.

En el transcurso de cuatro semanas, se han atendido a diversos pacientes por jornadas, lo cual es considerado un gran logro para la gestión en materia de salud liderada por el gobernador Rafael Lacava, que le ha devuelto a los pacientes tratados, la capacidad de desenvolverse, retomar la rutina sin presentar cansancio.

En este contexto Migyeri Chirinos, directora del Edificio Médico Quirúrgico de la CHET señaló que celebran esta gestión para que personas con limitados recursos económicos puedan a partir de ahora obtener el beneficio de estos generadores de impulsos cardíacos y su instalación de manos de especialistas en el área de la cardiología.

«Hoy nos encontramos para notificarles que hemos llegado a la meta de implantación de marcapasos. En el estado Carabobo hoy podemos celebrar que hemos logrado esta meta iniciada hace cuatro semanas, con la implantación semanal promedio de cinco marcapasos», indicó.

Expresó Chirinos agradecimiento a la presidenta Delcy Rodríguez,al ministro de salud, el doctor Carlos Alvarrado y al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava por esta meta alcanzada.

«El registro para acceder a la implantación de marcapasos se lleva a manos de la sala situacional del programa 1×10, ellos son registrados por el sistema, son revisados, son descritos y allí se les va haciendo el contacto para ir haciendo la evaluación y asignación en el caso de que esto sea pertinente del marcapasos que corresponda a cada paciente, una vez que es evaluado por el servicio de Cardiología y en especial por la consulta de electrofisiología «, añadió.

Mientras Kemberly Calvo como beneficiada destacó que el proceso de canalización a través del 1×10 del Buen Gobierno es rápido.

«Voy a hablar desde nuestra propia experiencia, el proceso fue rápido y fácil. Gracias a Dios hasta el momento la atención ha sido de calidad y agradecemos en este momento al gobernador por las oportunidades que se presentaron en este momento y el Poder adquirir el marcapasos de manera fácil «.

Instalación gratuita de marcapasos en la CHET

Entretanto Eufemia Sandoval, expresó que este marcapasos no le era posible por las limitaciones económicas, pero a través del 1×10 del Buen Gobierno y al gobernador Rafael Lacava, tendrá un corazón repotenciado.

“Estoy de verdad muy agradecida con el gobierno nacional con el gobernador de aquí del estado Carabobo porque en realidad este beneficio para mí fue muy grande y gracias a toda la gestión que se hizo por la página del 1×10 del Buen Gobierno pude adquirir mi marcapasos. Yo estoy muy contenta es como volver a vivir porque yo no puedo caminar porque me canso, tengo que estar acostada, en cambio ya con este beneficio ya voy a volver a tener un corazón nuevo “, culminó.

Cabe destacar que la CHET retomó estas intervenciones quirúrgicas de instalación de marcapasos, dentro del gran proyecto de rehabilitación para hacer de este este centro asistencial, referencia de la salud primaria en la región central del país.

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