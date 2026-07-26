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Una mujer de 75 años falleció en el hospital Prince Lara, tras recibir hace siete días un disparo accidental de su propia hija en el abdomen.

La víctima recibió la grave herida de manera accidental cuando su propia hija manipulaba un arma de fabricación casera tipo chopo.

Falleció tras disparo de su propia hija

Funcionarios de la Policía Municipal aprehendieron a la presunta responsable de 45 años tras confesar entre lágrimas el lamentable suceso.

Las autoridades policiales mantienen las labores de búsqueda en un canal de aguas pluviales cercano para recuperar el objeto involucrado.

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