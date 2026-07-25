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Una ciudadana fue capturada por oficiales de la Policía del estado Anzoátegui por vender ilegalmente uniformes corporativos pertenecientes a la estatal petrolera PDVSA.

Los efectivos aprehendieron a la mujer de 45 años en el mercado municipal de Anaco.

Capturada por vender uniformes de PDVSA

Así mismo, incautaron ocho bragas industriales con logos oficiales, cinco pares de botas de seguridad, registros contables y un equipo telefónico.

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La detenida junto al material incautado quedaron a la orden del Ministerio Público para establecer las sanciones penales correspondientes al caso.

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