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El popular cantautor brasileño Roberto Carlos fue hospitalizado durante la tarde de este sábado 25 de julio para someterse a una cirugía.

Su equipo de prensa confirmó que la intervención médica estaba programada previamente para optimizar la salud general del famoso artista de 80 años.

Roberto Carlos es hospitalizado en cirugía

Los voceros oficiales aclararon que la hospitalización del reconocido músico no corresponde a ninguna emergencia ni a complicaciones surgidas de manera repentina.

Así mismo confirmaron que se trata de un procedimiento laparoscópico de vesícula que no afectará su agenda habitual de presentaciones musicales.

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El entorno cercano al intérprete mantendrá informados a sus seguidores sobre la evolución médica tras la conclusión del procedimiento clínico en las próximas horas.

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