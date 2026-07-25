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El paso vehicular por el sector El Cafetal del municipio Libertador del estado Mérida está completamente restringido para todo tipo de vehículos ante los constantes derrumbes registrados en un tramo de la carretera como consecuencia de las recientes lluvias, informó el director de Protección Civil de la entidad andina, Luis Lobo.

«La vialidad de esa localidad está bastante afectada, bastante peligrosa», afirmó Lobo, precisando que se activó un plan operativo para impedir la circulación por esa arteria vial ante el riesgo que representa para los conductores y pasajeros.

Restringen paso en El Cafetal

La peligrosidad de la situación quedó evidenciada con un incidente registrado en la zona: un vehículo que rompió las reglas de seguridad e intentó transitar por el tramo restringido terminó cayendo a un barranco. «Por el momento no hay paso por esa zona», reiteró el funcionario tras el incidente.

Lobo informó que equipos de maquinaria pesada y funcionarios de distintas instituciones se encuentran desplegados en el lugar para adelantar los trabajos de reparación y rehabilitar el tránsito vehicular. «Se está trabajando en la zona, se está realizando un rastreo total de la vía, pero mucha prudencia y seguridad. Por eso tardará unos pocos días», precisó el director de Protección Civil.

La carretera afectada es de especial importancia para la región, ya que comunica a las parroquias Águilas y Plaza con la capital del municipio Libertador.

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