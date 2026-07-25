El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), en conjunto con la Gobernación del Estado Falcón y la Alcaldía del Municipio Silva, anunció la implementación inmediata de un plan especial de monitoreo y regulación de tránsito en el Puente de Punta Brava, en el Parque Nacional Morrocoy.
La medida busca resguardar la seguridad de los visitantes, prevenir riesgos y preservar la estructura vial mientras equipos técnicos realizan evaluaciones estructurales.
Entre los lineamientos establecidos destaca la restricción estricta para vehículos de carga pesada y autobuses, permitiendo únicamente el paso alternado de unidades livianas.
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Control vehicular en el Puente de Punta Brava
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