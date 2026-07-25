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Autoridades activan dispositivo especial de control vehicular en el Puente de Punta Brava

By Redacción Noticias24Carabobo
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Control vehicular Puente de Punta Brava

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El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), en conjunto con la Gobernación del Estado Falcón y la Alcaldía del Municipio Silva, anunció la implementación inmediata de un plan especial de monitoreo y regulación de tránsito en el Puente de Punta Brava, en el Parque Nacional Morrocoy.

La medida busca resguardar la seguridad de los visitantes, prevenir riesgos y preservar la estructura vial mientras equipos técnicos realizan evaluaciones estructurales.

Entre los lineamientos establecidos destaca la restricción estricta para vehículos de carga pesada y autobuses, permitiendo únicamente el paso alternado de unidades livianas.

Control vehicular en el Puente de Punta Brava

Las autoridades hacen un llamado a la prudencia, paciencia y máxima colaboración de los visitantes y residentes para acatar las señales e instrucciones del personal desplegado en la zona. La medida se mantendrá activa de forma ininterrumpida hasta nuevo aviso.

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