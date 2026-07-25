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En perfecta unión popular, militar y policial, se rindió homenaje con ofrenda floral en la plaza Bolívar de Valencia con motivo de cumplirse los 243 años del natalicio del Libertador Simón Bolívar y 203 aniversario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo.

De igual manera tras cumplirse un mes del doblete sísmico, el General de División Héctor José Cadenas Daal como Comandante de la ZODI Carabobo N° 45, durante su intervención expresó que Bolivar sigue presente desde el año 1812 cuando expresó tras el devastador terremoto de ese entonces que sí la naturaleza se oponía a nuestros designios, lucharíamos contra ella y haríamos que nos obedezca.

«Así es este pueblo venezolano, así son nuestros líderes, nuestras lideresas es por ello que mi Comandante y jefa la doctora Delcy Rodríguez está al frente de esta operación que se llama Venezuela Renace, porque estoy seguro que los estados afectados luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio del 2026, Día del Ejército Bolivariano, con todo el esfuerzo que están haciendo ella como su tren ejecutivo, que están al frente de esta operación , en especial en lo estados afectados, especialmente del estado la Guaira hagamos que Venezuela renazca», destacó.

Señaló Cadenas Daal que esa fuerza y valentía del pueblo venezolano, fueron heredados de Simón Bolívar, hombre que nació en Caracas y batalló hasta lograr la libertad del país.

«Asimismo mis felicitaciones a mis hermanos de la Armada Boliviana por este nuevo aniversario, invicta Armada Bolivariana, día de la Batalla Naval del Lago y día de nuestra armada, hoy es un día de júbilo y del cumpleaños pues, tanto del Libertador como de esa batalla y su componente, pero también estamos todavía con ese dolor….de esa tragedia, una de las tragedias más importantes del mundo, considerada la tercera tragedia más importante a nivel mundial, vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando por mantener y sostener esta paz», agregó.

En este acto solemne estuvo presente en representación del Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, el Secretario General de Gobierno Jesús París Lara, autoridades del Consejo Legislativo del estado Carabobo, así como representantes del poder popular, del poder Judicial y la Alcaldía de Valencia.

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