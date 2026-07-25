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Durante los últimos días se han registrado múltiples incendios forestales en varias regiones de Francia.

Ante la lucha contra una treintena de incendios, las autoridades solicitaron el apoyo de la Unión Europea (UE) para extinguirlos.

De acuerdo con medios franceses, las autoridades del país europeo pide el apoyo a la UE para activar el Mecanismo de Protección Civil, el cual permite controlar y extinguir los incendios con medios aéreos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que recibirán dos aviones anfibios Canadair, provenientes de Croacia, así como 2 por parte de Portugal, junto con dos helicópteros pesados de República Checa.

«La situación sigue bajo una enorme tensión fente a los incendios que azotan al país, en particular en Gironda», aseveró el mandatario francés y resaltó que «la solidaridad concreta, rápida y operativa» de la UE es esencial en estos difíciles momentos.

La región del suroeste de Francia es la más afectada por estos incendios, especialmente la bahía de Arcachon, el cual ha llevado a evacuar a más de 44 mil personas.

Mientras en Biscarrose, en Las Landas se mantiene activo y otro que se reactivó en el departamento de Var. El aeropuerto de Burdeos está cerrado por medidas de seguridad.

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