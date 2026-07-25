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Efectivos paramédicos de rescate Naguanagua, brindaron atención prehospitalaria y tras una colisión en la autopista Valencia – Puerto Cabello.

El accidente ocurrido este sábado 25 de julio dejó varias personas heridas tras colisionar dos vehículos tipo moto.

Colisión Valencia – Puerto Cabello

El hecho vial ocurrió específicamente a la altura del kilómetro 185 y personal de INVIALCA, concretó la movilización de los heridos hacia el centro de salud más cercano para su evaluación.

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