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Colisión entre motos deja heridos en autopista Valencia – Puerto Cabello

By Lubin Molero
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Colisión Valencia - Puerto Cabello
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Efectivos paramédicos de rescate Naguanagua, brindaron atención prehospitalaria y tras una colisión en la autopista Valencia – Puerto Cabello.

El accidente ocurrido este sábado 25 de julio dejó varias personas heridas tras colisionar dos vehículos tipo moto.

Colisión Valencia – Puerto Cabello

El hecho vial ocurrió específicamente a la altura del kilómetro 185 y personal de INVIALCA, concretó la movilización de los heridos hacia el centro de salud más cercano para su evaluación.

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