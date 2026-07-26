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El Arsenal busca la posibilidad de fichar al delantero brasileño Vinicius Jr durante el presente mercado de pases del fútbol europeo.

El vigente campeón inglés evalúa la contratación del extremo brasileño aprovechando que aún no firma la renovación de su contrato.

Arsenal busca fichar a Vinicius

Los de la Premier League aprobaron internamente la idea aunque todavía no existen conversaciones formales entre ambas directivas.

La directiva del Real Madrid no desea la salida gratuita del atacante cuyo contrato actual vence el 30 de junio de 2027.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

La llegada de José Mourinho al banquillo blanco coincide con la falta de avances en las negociaciones para renovar al astro sudamericano.

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