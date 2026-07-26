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Detenidos 12 sujetos por alterar orden público tras un accidente

By Redacción Noticias24Carabobo
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Detenidos alterar orden público Zulia

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Polizulia informó en sus redes la detención de 12 personas involucradas en alteración del orden público y agresiones a ciudadanos.

Según el reporte oficial, todo se originó luego de una colisión entre dos motocicletas y un tercer vehículo.

Al producirse el choque vehicular, uno de los involucrados realizó una llamada telefónica, generando la llegada de varios sujetos en motos, quienes arremetieron violentamente contra otro de los accidentados.

Una comisión de Polizulia intervino y persiguió a los implicados hasta el barrio El Museo, Maracaibo.

En el sitio, fueron capturados 8 hombres y 4 mujeres: Luis González (40), Neiro Pacheco (38), Saudy Villarreal (20), Ángel Atencio (40), Luis González (33), Williams García (33), Santiago Villalobos (26), Osmaikel Hernández (28), Leonardo Carrillo (32), Sabrina Romero (28), Mileydys González (34) y Betzaline Villarreal (36) desglosan la minuta.

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