Compartir

La madrugada de este domingo, 26 de julio, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) emitió el reporte oficial de un nuevo sismo a las 1:27 a.m.

De acuerdo con el reporte oficial, el temblor de magnitud 3.2 tuvo una profundidad de 26.9 kilómetros y una localización fijada a 9 kilómetros al sureste de Puerto La Cruz y a 15 kilómetros al noreste de Barcelona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Funvisis (@funvisis)

Sismo en Puerto La Cruz

El epicentro del sismo se ubicó en las coordenadas 10.179 N -64.548 O. El mismo se suma a los eventos sísmicos reportados en las últimas horas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas