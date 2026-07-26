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Funvisis reportó sismo de 3.2 en Puerto La Cruz

By Redacción Noticias24Carabobo
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sismos ocurridos en Venezuela en las últimas horas - Sismo en Puerto La Cruz

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Redacción Noticias24Carabobo
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La madrugada de este domingo, 26 de julio, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) emitió el reporte oficial de un nuevo sismo a las 1:27 a.m.

De acuerdo con el reporte oficial, el temblor de magnitud 3.2 tuvo una profundidad de 26.9 kilómetros y una localización fijada a 9 kilómetros al sureste de Puerto La Cruz y a 15 kilómetros al noreste de Barcelona.

 

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Sismo en Puerto La Cruz

El epicentro del sismo se ubicó en las coordenadas 10.179 N -64.548 O. El mismo se suma a los eventos sísmicos reportados en las últimas horas.

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Funvisis reporta sismo este 25 de julio en Naiguatá

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