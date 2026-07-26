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Un rayo impactó en el aeropuerto Arturo Michelena de Valencia durante las intensas lluvias caídas este sábado 25 de julio por la noche.

El hecho dejó ocho personas lesionadas que recibieron atención médica por parte de los funcionarios del cuerpo de bomberos del municipio.

Rayo impacta en el aeropuerto Valencia

Así mismo, el cuerpo bomberil trasladó a los lesionados hacia la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera tras la emergencia registrada. Entre los heridos figuran de manera preliminar cuatro efectivos militares y cuatro civiles.

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