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EEUU culmina labores en Venezuela tras terremotos

By Redacción Noticias24Carabobo
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Este sábado 25 de julio, el general del Comando Sur de Estados Unidos (EEUU), Francis L. Donovan, anunció la finalización del apoyo militar estadounidense a Venezuela tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

A través de su cuenta en X, el Comando Sur difundió el mensaje del general Donovan en el que asegura que continuarán las labores para la recuperación y reconstrucción del país «a largo plazo».

De acuerdo con el escrito de Donovan «hoy, los últimos miembros del equipo del Comando Sur partieron de Venezuela, marcando la conclusión del apoyo del Departamento de Defensa a los esfuerzos de ayuda en terreno por el terremoto».

Asimismo, reafirmó que «aunque nuestra presencia militar termina, el pueblo estadounidense continúa solidarizándose con Venezuela».

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