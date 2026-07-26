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Este sábado 25 de julio, el general del Comando Sur de Estados Unidos (EEUU), Francis L. Donovan, anunció la finalización del apoyo militar estadounidense a Venezuela tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

A través de su cuenta en X, el Comando Sur difundió el mensaje del general Donovan en el que asegura que continuarán las labores para la recuperación y reconstrucción del país «a largo plazo».

«Today, the last members of the SOUTHCOM team departed Venezuela, marking the conclusion of Department of Defense support to on-the-ground earthquake relief efforts. While our military presence ends, the American people continue to stand with Venezuela. Our State Department… pic.twitter.com/yi4eBSswrs — U.S. Southern Command (@Southcom) July 26, 2026

De acuerdo con el escrito de Donovan «hoy, los últimos miembros del equipo del Comando Sur partieron de Venezuela, marcando la conclusión del apoyo del Departamento de Defensa a los esfuerzos de ayuda en terreno por el terremoto».

Asimismo, reafirmó que «aunque nuestra presencia militar termina, el pueblo estadounidense continúa solidarizándose con Venezuela».

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