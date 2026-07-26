Compartir

Cuatro estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) Barinas resultaron expulsados tras la difusión de un material audiovisual polémico en redes sociales.

Los alumnos pertenecientes a la cohorte 2025-2026 portaban vestimenta institucional durante la grabación del mencionado material.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Expulsan estudiantes de la UNES Barinas

La directiva académica identificó a los jóvenes y procedió a dar los de baja definitiva por transgredir gravemente las normas de conducta.

El reglamento de la institución exige comportamiento ético e intachable a quienes aspiran integrar los organismos de seguridad del Estado venezolano.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Asesinan a tres venezolanos frente a una barbería en Perú