NacionalPortada

Estudiantes de la UNES son expulsados por esta razón

By Lubin Molero
0
13
Expulsan estudiantes de la UNES Barinas
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Cuatro estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) Barinas resultaron expulsados tras la difusión de un material audiovisual polémico en redes sociales.

Los alumnos pertenecientes a la cohorte 2025-2026 portaban vestimenta institucional durante la grabación del mencionado material.

Expulsan estudiantes de la UNES Barinas

La directiva académica identificó a los jóvenes y procedió a dar los de baja definitiva por transgredir gravemente las normas de conducta.

El reglamento de la institución exige comportamiento ético e intachable a quienes aspiran integrar los organismos de seguridad del Estado venezolano.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Asesinan a tres venezolanos frente a una barbería en Perú

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaDiario La Calle
Artículo anterior
Asesinan a tres venezolanos frente a una barbería en Perú
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes