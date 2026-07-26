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La joven venezolana Sarah Carrillo ganó la corona del concurso Miss Teenager Universo celebrado este fin de semana en territorio panameño.

La representante criolla conquistó la corona tras destacar por su belleza, vestuario y brillante desempeño en oratoria.

Venezolana gana Miss Teenager Universo

La representante nacional destacó durante la competencia luciendo un traje típico inspirado en la tradición de los Diablos Danzantes de Yare.

Carrillo deslumbró al jurado por su inteligencia durante la ronda de preguntas al reflexionar sobre el respeto y las metas juveniles.

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La nueva soberana lució un vestido azul en la gala final donde dedicó con orgullo este importante triunfo a toda Venezuela.

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